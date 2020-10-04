رامي صبري يطرح بوستر أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني"

طرح المطرب رامي صبري عبر حسابه على "فيسبوك" بوستر أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني" كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع أسامة عبدالهادي.

وعلق رامي على البوستر: "قريبا.. قريبا خليني أشوفك تاني 8 أكتوبر على قناة يويتوب الرسمية وجميع منصات التواصل الاجتماعي وإذاعات الراديو في الوطن العربي".‏⁧‫

طرح رامي في 30 سبتمبر أغنية "خطيرة" وتصدرت الأغنية التريند وحققت أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب" في أقل من يوم واحد من طرحها، وتصدرت التريند، من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري.

واحتفل المطرب رامي صبري عبر حسابه على موقع فيسبوك، بتحقيق أغنية "حياتي مش تمام" 20 مليون مشاهدة.

وكتب رامي: "حياتي مش تمام" تتخطى 20 مليون مشاهدة على القناة الرسمية في 6 شهور "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي.

"بتمنى نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا بأفكار مختلفة"، بهذه الكلمات عبر الفنان رامي صبري، عن سعادته بفيديو كليب أغنية تامر حسني، ومحمود العسيلي، والتي تحمل اسم "اختراع"، وإعجابه بالتعاون الفني الذي يجمع المطربين وبعضهم البعض، ورغبته في استمرارها.

وكتب رامي صبري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "مبروك لزمايلي النجوم تامر وعسيلي أغنية حلوة أوي أوي، ودايمًا بتمنى نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض، عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا مع بعض بأفكار مختلفة.. ألف مليون مبرووك".

ورد تامر حسني، على ما قاله رامي صبري، مبديًا استعداده للتعاون فيما بينهما، قائلًا: "حبيبي يا روميو ألف ألف شكر على ذوقك و يلا بينا أنا مستعد جداً"، وعقب رامي صبري، قائلًا: "الأغنية جاهزة".