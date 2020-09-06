رامي صبري يحتفل بتحقيق أغنية "حياتي مش تمام" 20 مليون مشاهدة

احتفل المطرب رامي صبري عبر حسابه على موقع فيسبوك، بتحقيق أغنية "حياتي مش تمام" 20 مليون مشاهدة.

وكتب رامي: "حياتي مش تمام" تتخطى 20 مليون مشاهدة على القناة الرسمية في 6 شهور "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي.

رامي طرح مؤخرا أغنية "خطيرة" يوم 30 الشهر الماضي، وحققت أعلى نسبة مشاهدة في أقل من يوم واحد من طرحها، وتصدرت التريند، من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري.