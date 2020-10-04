أبو الغيط: سنتعاون مع إسرائيل إذا اعترفت بحقوق الفلسطينيين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه عندما كان وزيرًا للخارجية تحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت إيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حدود الدولتين، ولكن إسرائيل مستمرة على مدى 27 عاما في الكذب، موضحًا أنه حال أن غيرت إسرائيل نهجها واعترفت بحقوق الفلسطينين سوف نتعاون معهم.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الوحدة العربية والعمل العربي المشترك الحل لوقف التنمر التركي والإيراني، موضحًا أنه لا بد من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمل المسؤولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن المنطقة العربية لها من الأهمية الاستراتيجية الكبرى لما تملكه من مخزون من النفط والغاز، وما كان لإيران أن تظهر بهذا الأسلوب إلا بعد ضعف واهتزاز الدول العربية، لهذا لا بد من إعادة صياغة الوضع العربي، فأخطاء الجمهوريات الموروثة التي تمت في سوريا وكان هناك إعدادات لها في العراق واليمن خلفت توترات داخلية أدت إلى ما رأيناه في المنطقة العربية.