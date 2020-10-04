منظومة الشكاوى الحكومية: نحافظ على سرية بيانات المواطنين

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إن بعض المواطنين لديهم بعض التشكك في الاستجابة لشكواهم، ولكن هناك تعليمات صريحة للتواصل مع المواطنين، مشددا على أنهم يحافظون على سرية بيانات المواطنين.

وأضاف "الرفاعي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، السبت، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعا المواطنين خلال الفترة الأخيرة للتقدم بشكواهم للمنظومة، وهذا يعني أن هناك متابعة جيدة في هذا الملف.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن المنظومة فعلت العديد من الوسائل للتواصل مع المواطنين، مثل الواتساب، أو "الويب سايت"، أو "الكول سنتر"، موضحا أن المواطنين صوروا الأماكن التي يوجد بها قمامة وأرسلوها للمنظومة، لافتا إلى أنهم وجدوا أن بعض المنشآت الحيوية يوجد حولها قمامة منذ حوالي عشر سنوات.

وشدد على أنه من حق المواطنين طلب سرية بياناتهم في بعض الشكاوى، والقائمين على المنظومة يلتزمون بذلك، مشيرا إلى أن هناك حماية وأمان للشخص الذي يشكو، ولن يستطيع أحد أذيته.