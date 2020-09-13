مسلم: أتمنى أن تتواصل الحكومة مع موظفي الأحياء بسبب زيادة الشكاوى منهم

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بقرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس السبت، بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء، التي كان منها دفع القرى 50 جنيهًا للمتر الواحد كحد أدنى فيما نص عليه القانون.

وقال مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "القرار ده كان فوق الرائع وحل كتير من الاحتقان"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تسير الحكومة على نفس المنوال فيما يتعلق بالتفاعل مع الناس.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الوطن: "أتمنى أن تبذل الحكومة جهودًا أكبر مع الموظفين في الأحياء والمدن بسبب زيادة الشكاوى، لأن بعضهم يصرون على التعامل مع الاستشاري الهندسي بالرغم من قرار الحكومة بإمكانية الاستعانة بمهندس نقابي فقط".

وتابع، أن التجاوزات ليست مرتبطة بالفقراء فقط، مدللًا على ذلك بالمجتمعات العمرانية التي تسكنها الطبقة المتوسطة ومع ذلك تشهد تجاوزات، ومن ثم فإن الحكومة تحتاج إلى التواصل بشكل أكبر مع موظفيها والتفاعل مع المجتمع والإعلان بكل جرأة عن أسماء رجال الأعمال والمقاولين والغرامات الذين دفعوها والمسؤولين وإحالتهم إلى النيابة على خلفية قضايا مخالفات البناء: "إحنا في مجتمع شفاف ومفيش حد بيتستر على حد".