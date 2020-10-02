"التضامن": ننسق مع منظومة الشكاوى الحكومية لرعاية الأطفال بلا مأوى

استقبلت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، وفدا من منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع آلية التعاون المشتركة بين البرنامج ومنظومة الشكاوي الحكومية، التي تعمل على تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد حسني يوسف، مدير البرنامج أن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لها دور كبير جدا في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المنظومة تدعم البرنامج من خلال التنسيق بين الأجهزة الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة (الأمانة العامة للصحة النفسية)، وذلك من خلال فريق التدخل السريع الطبي بالمنظومة لتسهيل إيداع الأطفال والكبار بلا مأوى، لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية.

وأشار، إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا قوميا لحماية الاطفال والكبار بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، موضحا أن منظومة الشكاوي الحكومية لها دور كبير في تذليل كافة العقبات والتنسيق مع الوزارات، حيث يعمل البرنامج علي الرد الفوري علي جميع الشكاوي والبلاغات الواردة بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية 16528.

وصرح يوسف، بأنه تم دمج أكثر من 420 مسنا بلا مأوى، من يناير 2019 حتى يونية 2020، مابين دمج مؤسسي، وتسليم حالات لأسرهم.

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، إسكندرية، السويس، وبورسعيد"، مؤكدا أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمال بسيطة كبيع المناديل أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع.

حضر اللقاء المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة، والدكتور أحمد المزين مدير متابعة وزارة التضامن الاجتماعي بمنظومة الشكاوي.