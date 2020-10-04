القوى العاملة توفر 263 فرصة عمل في القليوبية: براتب يصل لـ3 آلاف جنيه

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 263 فرصة عمل في 10 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقًا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية وفرت هذه الفرص بإطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنَّ الفرص المطلوبة تتمثل في 25 فرصة عمل بشركة الصاج العالمية للملابس الجاهزة على مهن عامل سنجر، وعامل أوفر، وعامل أورلية، وعامل مخازن، ومقص دار والراتب حسب الخبرة.

وقال إنَّ هناك 42 فرصة عمل أخرى في شركة المتحدة الجوارب والتريكو، علي مهن عاملة تعبئة، وعاملة خياطة، عامل فرز، وعاملة تشطيب، و المرتب حسب الخبرة.

فيما أشارت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة، إلى أنَّ هناك 52 فرصة عمل بشركة "رويال تكستيال" على مهن فني إنتاج ومساعد نسيج، وميكانيكي نسيج والراتب يتراوح بين 1500 إلى 4 آلاف جنيه، إضافة إلى بدلات، كما تطلب شركة "مالتي إم جروب" 59 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج، وفني تجليخ، وفني تركيبات أخشاب، ولحام كهرباء "2 CO" ومشرف مخازن ومحاسب، ونجار، واستورجي، وراتب يتراوح بين 2000 إلى 2600 جنيه وبدلات وحوافز.

كما تطلب شركة "الفتوح تكس" للملابس 17 فرصة عمل على مهن عمال خياطة، وعمال مكواة، ومقص دار، وتعبئة براتب 2000 جنيه، وشركة "عبور لاند للصناعات الغذائية" 50 مهنة، على عامل إنتاج ومشغل ماكينة براتب يتراوح بين 2800 حتى 3 آلاف جنيه، وشركة "فليكس" للصناعات الكهربائية 3 فرص عمل على مهن مشرف معادن، وأخصائي شؤون عاملين، ومندوب مبيعات، وشركة "دلتا فابريك" تطلب 3 فرص على مهن عامل مخزن وفني جودة براتب يتراوح بين 1500 إلى 1600 جنيه وبدلات.

وتطلب شركة "إيجيبت نيون" للمقاولات والإنشاءات المعدنية 10 فرص على منهن حداد كهربائي "سلسيون"، ومصمم جرافيك، ورسام وتوكاد براتب 2000 جنيه أساسي حسب الخبرة، ومطعم الفاروق يطلب فرصتين عمل كنترول لف، استيوارد براتب 1500 جنيه.

وأكّدت مدير المديرية أنَّ المهن المطلوبة يتمّ التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنَّه تتمّ متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض "استمارة 1" تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تمّ تعيينها.

وذكرت أنَّ الطلبات تقدم بدءا من اليوم الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلًا عليهم.