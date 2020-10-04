"أسطورة الكيميا" بالسويس يحصل على 300 ألف جنيه شهريا من الدروس

أكدت محاضر التهرب الضريبي المحررة ضد محترفي الدروس الخصوصية بمحافظة السويس، إلى حصول أشخاص على مبالغ شهرية من الطلاب نظير الدروس الخصوصة لطلاب الصف الثالث الثانوي، وصلت إلى حصول مدرس على مبلغ مالي 300 ألف جنيه شهريا.

وعادت عدد من مراكز الدروس الخصوصية للعمل داخل محافظة السويس، بأماكن مختلفة من بينها بحي السويس وحي فيصل، والتي كانت أغلقت بسبب فيروس كورونا.

وأحيلت المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وشملت عددا من المدرسين من بينهم من يطلقون على أنفسهم ألقاب خاصة بمدرس كل مادة.

وأكدت التحريات، حصول من يطلق علية أسطورة الكيميا مقابل الدروس الخصوصية شهريا على مبالغ مالية من 250 ألف إلى 300 ألف جنيه، والذي يقوم بأعطاء دروس خصوصية بشكل موسع وكبير داخل أماكن مختلفة بالمحافظة.

وكشفت التحقيقات، إلى حصول مدرس لغة أنجليزية على 200 ألف جنيه شهريا من الدروس الخصوصية، ويطلق على نفسه لقب "بلدوزر" الإنجليزي، وحصول مدرس لغة عربية على ما يقرب من 200 ألف جنيه شهريا.

وحصرت مباحث التهرب عدد الطلاب المسجل أسماءهم بكشوف الحضور والمبالغ المالية المدفوعة منهم لأحد المدرسين المسؤولين عن المركز، وتبين أن "المركز الواحد يتردد علية أكثر من 500 طالب شهريا وكل طالب يدفع 150 جنيًا في الشهر ليحصل المدرس في النهاية من المركز الواحد على 70 ألف جنيه شهريًا".

وعادت مجموعات الدروس الخصوصية في الظهور من جديد داخل محافظة السويس، خاصة لطلاب الثانوية العامة، فيما بدأت مراكز الدروس العودة للعمل داخل مناطق سكنية بالمحافظة، خاصة في المدن الجديدة.