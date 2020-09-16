وزير التعليم: الدروس الخصوصية تنتهي بـ"انتهاء شهية" الناس لها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدروس الخصوصية تنتهي بـ"انتهاء شهية الناس لها"، والبديل لها سيكون مجموعات التقوية.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن سعر الحصة سيتراوح ما بين 15 و80 جنيهًا لمدة ساعتين، والمعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية، "يعني لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالبًا ممكن يعمل 3 آلاف جنيه في ساعتين"، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن جميع طلاب الثانوية يمتلكون أجهزة تابلت في ظل عدم وجود كتب بالنظام الجديد، مع تجهيز كافة المدارس بشبكات "إنترنت" و"واي فاي"، موضحًا أن الرئيس طالب بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية قائلا: "سأعقد لقاء مع وزير المالية قريبا لإقرار حوافز إضافية".