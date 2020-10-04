استقرار أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، مع بدء التعاملات الأسبوعية، في البنوك وشركات الصرافة خلال التعاملات اليومية.

وسجل الدولار استقرارا في عدد من البنوك، منها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والعقاري المصري العربي، والإسكندرية، وقطر الوطني، إذ سجل مبلغ 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدولار عن ذلك في عدد من البنوك الأخرى، وسجل 15.69 للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي.

وسجّل عدد من البنوك أعلى سعر للشراء، وهي بنوك "كريدي أجريكول، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، وhsbc"، بواقع 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، أي بفارق قرش عن عدد كبير من البنوك.

وسجل سعر شراء الدولار أقل سعر في بنوك مصر، والأهلي المصري، والعقاري المصري العربي، والإسكندرية، وقطر الوطني، بواقع 15.70 جنيه.

في السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، بداية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما شهدت العملات الأجنبية تباينا كبيرا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه سعر 18.56 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومنها الدولار واليورو بعد خفض سعر الفائدة؛ نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود، وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.