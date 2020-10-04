27 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بـ"النواب" في البدرشين والعياط

يتنافس 27 مرشحا في انتخابات مجلس النواب، بالدائرة الثالثة بمركزى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، للفوز بـ3 مقاعد.

وشهدت محافظة الجيزة سباقا محموما بين المرشحين على اختلاف ميولهم وانتماءاتهم السياسية، حيث انتشرت اللافتات الدعائية التي حولت المحافظة لشيء أشبه بـ"الغابة المتشابكة" لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات المقبلة.

ويتسابق المرشحون لتكثيف التربيطات مع رموز العائلات وإعداد التكتيكات الانتخابية، التي تحقق الفوز بأعلي نسبة من الأصوات، ومن أبرز المرشحين على مقاعد البرلمان بمركزي البدرشين والعياط، العميد عماد الدرجلي، وبكر أبوغريب، سامح شقير، وعلاء عصام، إذ يبدأ المتنافسون دعايتهم الانتخابية بدءا من صباح الغد.

ويتنافس نحو 60 مرشحا بـ12 دائرة انتخابية بمحافظة الجيزة على 25 مقعدا، وجاءت الدائرة الأولي ومقرها قسم الجيزة وخُصص لها مقعدين، وتضم أقسام "الجيزة، الدقي، والعجوزة"، والدائرة الثانية مقرها مركز أبو النمرس، وتضم مركز أبو النمرس، قسم الحوامدية، وخُصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين خصص لها 3 مقاعد، وتضم مركزي: البدرشين والعياط، أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز الصف، فجرى تخصيص مقعد واحد لها.

وجاءت الدائرة الخامسة ومقرها مركز أطفيح، والتي جرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، كما أنّ الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية خصص لها مقعدين، وتضم قسمي: العمرانية – الطالبية، والدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة خصص لها مقعدين.

أما الدائرة التاسعة ومقرها قسم أول أكتوبر، فجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وتضم أقسام "الأهرام، حدائق أكتوبر، أول أكتوبر، ثان أكتوبر، ثالث أكتوبر، أول الشيخ زايد، ثان الشيخ زايد، والواحات البحرية"، أما الدائرة العاشرة ومقرها مركز كرداسة، فجرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق وتضم مركز أوسيم، قسم الوراق، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وأخيرا الدائرة الثانية عشرة، ومقرها مركز منشأة القناطر، وجرى تخصيص مقعدين لها.