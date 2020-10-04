مصير أيتام دور الرعاية عند الوصول للسن القانوني: الشاب يخرج عند 25 سنة

قال علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية، إنَّ مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة تتنوع بين 516 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارًا للمسنين، و18 دارًا للكبار بلا مأوى، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و132 دارًا للمغتربات، و2065 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و11 ألف حضانة نهارية.

وعن وجود سن معينة لخروج الأبناء من دور الرعاية، اوضح معاون وزيرة التصامن في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "كنا في السابق نجد خريجي دور الرعاية في الشارع، لذلك أطلقنا اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية، وبناء عليها من المفترض من اليوم الأول لوجود الطفل أن يتم توفير دفتر توفير له، فالجمعية تتلقى تبرعات، وهناك متبرعون يتبرعون لأطفال بعينها داخل الدار، ويتم وضع التبرع في الدفتر".

وتابع: "كان في السابق هذا الأمر يتمّ بشكل عشوائي لكن اللائحة التنفيذية أجبرت الجمعيات على فتح دفتر توفير لكل طفل، وموارد الدفتر تكون من خلال تخصيص نسبة 5% من تبرعات الدار، يخصم نسبة 5% وتوزع بالتساوي على كل الأطفال داخل الدار، وكان فى السابق لو طفل "شكله وسيم" تأتي له تبرعات كثيرة وآخرون لا يحصلون على أي تبرعات، فقررنا توزيع التبرعات بالتساوي لتحقيق التوازن.

الشاب يخرج عند 25 سنة سواء توافر له عمل أو لا.. والإناث يخرجن عند الزواج ويحق لهن العودة حال الطلاق

وأضاف أنَّه تمّ إعداد إطار عام للرعاية اللاحقة من سن 18 سنة، أي انفصاله عن دور الأطفال وايداعه بدار أخرى لمن هم أكثر من 18 عامًا، وفي حال تخرجه من التعليم العالي عند سن 21 سنة يتمّ إعطاؤه مهلة حتى 25 سنة، على اعتبار احتمالية تعرضه للرسوب، وإعطاؤه فترة زمنية حتى يتمكّن من الالتحاق بالدار، والجمعية تقدم له مقدم شقة، وأحياناً تكون من خلال متطوعين، ومن خلال بنك الإسكان والتعمير "دفاتر الإسكان"، لافتًا إلى أنَّ هناك جمعيات توفر شققاً.

واستكمل: "الأهم خروج الشاب من الدار على مكان عمل ثابت، فالشاب يخرج من الدار عند سن 25 سنة سواء توافر له عمل أم لا، والأخصائي يعمل على تأهيله للاعتماد على نفسه"، مبينًا أنَّه يمكن للشاب الخروج من الدار قبل عمر 21 عاماً بناء على رغبته، أما الفتاة فتغادر الدار حال زواجها، وفي حال طلاقها يحق لها الرجوع لدار الرعاية، موضحًا أنَّ بعض رجال الأعمال يوفرون فرص عمل لهؤلاء الشباب.