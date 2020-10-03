قروض ومساعدات ورعاية.. 16 خدمة تقدمها "التضامن" لكبار السن

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للمسنين في مصر في إطار دور الدولة لرعاية المسنين من خلال نص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 حيث أقر أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.

وتستعرض "الوطن" ، الجهود التي تقدمها الدولة، ممثلة في وزارة التضامن، للمسنين في مجال الرعاية الاجتماعية والمالية والتنموية:

أولا: مجال الرعاية الاجتماعية

1- إنشاء دور رعاية لكبار السن.

2- افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين.

3- افتتاح مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل.

4- إعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين.

5- فتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.

6- الاحتفال السنوي بيوم المسنين.

ثانيا: مجال الرعاية التنموية

تقدم الوزارة مشروعات للمسنين تتمثل في:

1- المشروعات الضمانية: مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد.

2- مشروعات الأسر المنتجة: هي قروض تمنح لإقامة مشروعات.

3- مشروعات المرأة الريفية: تقديم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها.

4- تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم المهارية بمؤسسات رعاية كبار السن.

ثالثا: خدمات الحماية الاجتماعية

1- منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لديهم مصدر للدخل.

2- منح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن.

3- منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن لغير القادرين ماديا.

4- منح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

الخدمات العينية

1- استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم.

2- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج "كرامة" بمنح معاش للمسنين بداية من عمر65 عاما أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن