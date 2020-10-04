أسعار الذهب اليوم الأحد 4-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم السوق المحلي، بسبب إغلاق البورصات العالمية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 829 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله أمس السبت، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية، ومن المفترض أن تفتح البورصة أبوابها، غدًا الاثنين.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الأحد 4 أكتوبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 945 و947 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 827 و829 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 709 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و632 جنيهًا.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

وكانت شهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذي أربك بدوره حالة البيع والشراء، وجعل المقبلين على الشراء في حيرة من أمرهم بين الشراء أو العدول عنه.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وقال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ الارتفاع في الأسعار مرتبط بوصول سعر الأوقية لتصبح 1885.20 دولار، وكذلك والمضاربة في البورصات العالمية والأسواق، مشيرًا إلى أنّه رغم التذبذب في أسعار الذهب، إلا أنّه لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

نصائح لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك الفترة والتي تشهد تراجعا يقترب من أسعار المعدلات الطبيعية هي الأنسب لشراء الذهب، كما وجّه نصائح للمواطنين المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بالذهاب لتاجر يكون على معرفة بالأسرة، وسبق التعامل معه، وشدد نادي نجيب، على ضرورة الحصول على فاتورة من المحل بعد الشراء لأنها الضامن الوحيد لحق المشتري، والتأكد من الدمغة.

وأضاف أنّ الذهب هو الملاذ الآمن يتم الطلب عليه في حالة تقلبات الأسواق، مشيرا إلى أنّ الذهب قد يتعرض للتذبذب، للارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أنّ المواطن المصري يضعه في مقدمة أولويات استثماراته بسبب سهولة تداوله، للمدخرين ما دون الـ100 ألف جنيه، وهو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، إن لم يكن للاستثمار الأفضل، كونه حافظا للقيمة ولا يحتاج إلى دراسات سوقية وغيرها.

وأوضح أنّ قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة في السبائك، وأعيرة 21 و24، و يفضل المواطن المصري الاحتفاظ به في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، كي لا يتعرضوا لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.