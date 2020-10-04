محافظ كفرالشيخ يؤكد أهمية البرنامج الرئاسي في بناء صف ثاني من القيادات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، مشيرا إلى أن أهمية الاهتمام بالعنصر البشري، تكمن في أنه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP" والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ وهم محمد علي عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم

وأضاف نور الدين، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للمتدربين تحت إشراف نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة اعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأكد أن كفر الشيخ من المحافظات الواعدة التي تجد اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، فالمحافظة خلال 6 سنوات أقيمت بها العديد من المشروعات لعملاقة ومنها مزرعة غليون، ومحطة كهرباء البرلس، وجار إقامة عدد من المشروعات الهامة ومنها مشروع الرمال السوداء، وتم الانتهاء من متحف كفر الشيخ ومن المتوقع افتتاحه قرباً، سيتم إقامة منطقة لوجستية، ومنطقة استثمارية، وتتميز كفر الشيخ بإنتاجها حوالي 40% من انتاج الارز على مستوى مصر، وحوالي 70% من انتاج الاسماك، إضافة للمناطق السياحية الهامة ومنها كنيسة سخا، وتل الفراعين، واثار فوه الاسلامية، وتتميز المحافظة بأنها تطل على نهر النيل والبحر المتوسط وبها أهم البحيرات بحيرة البرلس.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهر، فى إطار التدريب العملي والميداني الذى يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والاجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام او داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.