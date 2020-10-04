جمال يوسف لـ"الوطن": فرحة والدي وأسرتي بشفائي من السرطان لا توصف

غادر الفنان جمال يوسف القاهرة متجها إلى العين السخنة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد للاستجمام مع أسرته، وذلك بعد تعافيه من مرض السرطان عقب ظهور نتيجة أشعة المسح الذري، مساء أمس السبت، والتي كان قد أجراها، الخميس الماضي، داخل أحد الجهات المتخصصة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن فرحة والده وزوجته وأبناؤه بشفائه من المرض لا توصف، مضيفا أنهم اصطحبوه إلى العين السخنة للاستجمام بعد رحلة معاناته خلال الأشهر الماضية.

وتابع: "سعيد بعودتي لحياتي ومتشوق لعملي والوقوف أمام الكاميرات، أحمد الله على شفائي من هذا المرض اللعين، ولذلك لم أتمالك دموعي عند معرفتي بنتيجة الأشعة".

وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر أول تصريح للفنان جمال يوسف يعلن خلاله تعافيه من مرض السرطان، حيث قال: "قلبي هيقف من الفرحة، الحمد والشكر لله، مش ممكن أنسى دعوات الناس ودعم أهلي وأسرتي، جميلهم فوق رأسي من فوق، وكمان بشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل زملائي وأساتذتي على دعمهم طوال فترة مرضي".

وكشف الفنان جمال يوسف تفاصيل حالته الصحية بعد ثبوت إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وقال يوسف، لـ "الوطن"، في أول تصريحات له عقب إعلان مرضه، إنه خضع لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: "اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة".

وكشف يوسف إنه بعد إصابته بمرض سرطان البلعوم أخبره الطبيب الخاص به بأن 11% فقط من الناس هم من يتحملون المرض، "رقبتي ووشي كانوا محروقين من الإشعاع ووزني قل".