"التعليم" تبحث خطة تطبيق أنظمة "التوكاتسو" مع مشرفين يابانيين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية، اجتماعًا مع عدد من المشرفين اليابانيين الذين سيكون لهم دورًا خلال الفترة المقبلة في المساهمة في تميز أداء العاملين والطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، لوضع خطة العمل ولتطبيق أنظمة "التوكاتسو" خلال العام الدراسي المقبل 2021-2020.

وحضر 11 مشرفًا يابانيًا إلى مصر، للمساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية، مما يسهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يسهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن التعاقد مع عدد من المشرفين اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس المصرية اليابانية في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021-2020.

جدير بالذكر أنَّ عدد المدارس المصرية اليابانية سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة خلال العام الدراسي 2020-2021.