3 نباتات حذر منها "سموم الإسكندرية" خلال أسبوع: "فيها سم قاتل"

حذر مركز السموم، التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، خلال أسبوع واحد، من 3 نباتات، بعد التأكد من خطورتها على الإنسان، والتسبب في التسمم، وتعطيل وظائف الجسم، والخطورة علي حياة المواطنين.

وبحسب المركز، فإن هذه النباتات هي: "الترياق" وصفة الدجالين و"ذور فاكهة القشطة"، التي تستخدم للحشرات، و"نخيل سيكاس" السام.

وأشار مركز السموم، في بيان له اليوم، إلى أن عشبة الترياق "نبات المر"، تشتهر في مصر بأوساط الدجالين، ومدعي علاج السحر على أنها عشبة مطهرة تطرد السحر والأرواح الشريرة، مؤكدا أن كثير من المشايخ ورجال الدين حذروا منها ومن استعمالها في هذه الأمور، لكن الواقع يشير إلى استخدمها بشكل كبير.

وأوضح المركز، أن عشبة الترياق نبات تؤخذ منه أجزاء من ساقه، تكون قطع خشبية صغيرة، وطعمها مر جدا، وتذوب في لبن، وينصح من قبل هؤلاء الدجالين بشربها علي الريق.

وأشار المركز التابع لكلية الطب، أن النبات له استخدمات طبية، خاصة في تصنيع بعض الأدوية، وتستخلص منه زيوت أساسية كثيرة، يمكن استعمالها كمضاد للالتهابات وغسول الفم.

وأكد المركز، أن مشكلة هذا النبات تتمثل في الزيوت الأساسية التي تتناول في شكلها النقي والخام، وبتركيزات كبيرة، من الممكن أن تبقي مادة سامة وخطيرة جدا، عند تناولها بكميات كبيرة.

ولفت المركز، إلي أن الأعراض تتمثل في البداية إحساس بالحرقان بالفم، ثم إسهال، ثم قئ شديد، قد يصاحبه دم، ثم يبدأ الجهاز العصبي بالتحرك بشكل صداع شديد، وشعور بدوران وتشجنات، وأحيانا غيبوبة، بالإضافة إلي ضعف شديد في التنفس وانخفاض ضغط الدم.

وحذر المركز المواطنين، في وقت سابق، من بذور فاكهة "القشطة"؛ نظرا لأضرارها البالغة وخطورتها على الصحة، قائلا في بيان له: إنها تستخدم في الطب المحلي منذ زمن لتقشير الجلد، وعلاج حشرات الشعر وكمبيد لبعض الحشرات.

وأشار مركز السموم، إلى أن مكونات البذور، إذا وصلت إلى العين؛ فأنها تؤدي إلى التهاب القرنية والملتحمة السام خلال 6 إلى 12 ساعة، من التعرض لتلك البذور.

وأوضح المركز التابه لـ"طب الإسكندرية"، أن تلك البذور تسبب تهيج الجهاز الهضمي إذا تم تناولها، ما ينتج عنها أعراض إسهال وآلام بالبطن وقئ، ما يشابه تلك التي تحدث في حالة المبيدات الحشرية.

وأكد مركز السموم، أنه يوجد أنواع أخرى من نبات القشطة غير الموجودة في مصر، تؤدي إلى تسمم عصبي، وظهور أعراض الشلل الرعاش، ولا تستجيب في العلاج للأدوية المتعارف عليها.

كان حذر المركز، المواطنين مسبقا، من "نخيل سيكاس"؛ لأضراره البالغة، وخطورته على الصحة، مشيرا إلى أن جميع أجزاء نبات "السيكاس" سامة، خاصة البذور؛ لأنها تحتوي على أعلى مستوى من مادة "السيكاسين" السامة شديدة الخطورة.

وأكد مركز السموم، أن "السيكاسين" يسبب تهيج الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى فشل الكبد في حالة الجرعات العالية، وأن بعض الأبحاث تتحدث عن كونه مادة مسرطنة، موضحًا أنه في حالة تناول الحيوانات الأليفة لهذا النبات، قد يؤدي ذلك إلى موتها على الفور.