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أحلام بعد تلقي لقاح كورونا: مرتاحة جدا.. الحمد لله على نعمة الإمارات

كتب:

ياسمين محمود
02:56 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020
احلام

احلام

طمأنت المطربة الإماراتية أحلام جمهورها عبر تويتر على حالتها الصحية بعد ثاني يوم من تلقيها لقاح كورونا.

وكتبت أحلام "مساء الخير، اليوم هو الثالث من التطعيم اللي أخذته لـ ‫كوفيد 19‬⁩ الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جداً وثقتي في بلادي إنها صاحبة الريادة دائماً أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعاً ⁧‫بنت زايد‬⁩ ⁧‫الحمد لله على نعمة الإمارات".

وأعلنت المطربة الإماراتية أحلام أمس عبر تويتر تلقيها أول جرعة من لقاح كورنا ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الإماراتية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وكتبت أحلام "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر ⁧‫ كورونا‬⁩ وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد ⁧‫لا تشلون هم".‬⁩

أحيت أحلام مؤخرا اليوم الوطني للسعودية الـ90 وفوجئت يوم الحفل بقرار إلغاء حضور الجمهور، وتأثرت بذلك وبكت في بداية حفلها على المسرح، قائلة "الفنان حتى لو صوته حلو إلا أن جمهوره هو تاج راسه.. أقول لجمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله يا ربي تزول الغمة ونجتمع من جديد".

وأعلنت أحلام في وقت سابق عن تشوقها لمقابلة الجمهور بعد فترة غياب، وأعلنت عن إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية.

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