بلاغ للنائب العام ضد "ريم مصطفى" إحدى مشاهير "تيك توك": تثير الغرائز

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام ضد ريم مصطفى، إحدى فتيات تطبيق "تيك توك"، والتي ظهرت بأحد الشواطئ عبر فيديوهات مع راقصات آخرهن صافيناز.

وذكر فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 30167 لسنة 2020، أن "المشكو في حقها اعتادت نشر فيديوهات مباشرة مخلة عبر تطبيقي إنستجرام وتيك توك، تظهر خلالها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعد نشرا للفاحشة وتحريضًا على الفسق والفجور، حيث تستعرض فيها جسدها لإبراز مفاتنها، وتؤدي إيحاءات جنسية".

وأضاف فرحات أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كثيرين ممن قدموا أغان تحتوي على إيحاءات جنسية"، مؤكدا أن تصرفات المشكو في حقها لا يقع تحت مسمى الحرية الشخصية.

واختتم بلاغه بقوله، إن "المشكو في حقها اعتادت على نشر صور تثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور، فضلا عن فيديوهات تحوي إيحاءات جنسية، وتسيئ للمرأة المصرية"، مطالبا بسرعة التحقيق في بلاغه، وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.