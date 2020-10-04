جهود أمنية لضبط 5 أشخاص شرعوا في قتل شاب بالجيزة

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لكشف غموض واقعة الشروع في قتل عامل على يد 5 أشخاص، وإصابته بطلق ناري في منطقة حساسة.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين، وعلى أثرها أطلقوا النيران على الأوا وفروا هاربين، حيث جرى نقل الضحية إلى المستشفى وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير طبي عن الضحية، والتحقق من إمكانية الاستماع للأقواله من عدمه.

وتلقى مأمور مركز أوسيم بلاغا يفيد بوصول عامل مصاب بطلق ناري بمنطقة حساسة من جسده، بالإضافة إلى إصابات وكدمات أخرى متفرقه من جسده.

وكشفت التحريات الأولية التي جرت بمعرفة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز أوسيم، من أقوال الشهود أن 5 أشخاص تعدوا على المجني عليه بالضرب أثناء عودته من عمله مساء السبت.

ورجحت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين، بسبب خلافات سابقه بينهما وعلى أثرها أطلقوا الرصاص عليه.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بالمتهمين يعتدون بالضرب على المجني عليه ويطلقون عليه الرصاص من بندقية خرطوش ثم فروا هاربين، وتمكنوا من الهرب بواسطة دراجات نارية كانوا يستقلونها.

وعثر رجال المباحث على فيديو للمتهمين يوثق الجريمة، وجار تحديد المتهمين بعد تفريغ الكاميرات التي توجد أعلى المحلات في مكان وقوع الحادث.