5 قواعد لوقف الدراسة: المدرسة كلها تتقفل حال غلق أكثر من فصل بسبب كورونا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا، للمديريات التعليمية بشأن القواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ وضع عدة ضوابط وقواعد وقائية خلال سير العملية التعلمية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي كالتالي:

1- غلق الفصل: يتمّ غلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة مؤكّدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، يجرى غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

2- غلق مدرسة: يتمّ غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتمّ غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.

3- غلق مجمع مدارس: يتمّ بعد غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل "بند 1" بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى، يجرى غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.

4- غلق مدارس قرية أو مدينة: وذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقرر.

5- غلق مدارس محافظة: تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتمّ اتخاذ قرارًا بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.

وتطبق هذه الإجراءات على جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتمّ عملية تطهير للفصل أو المنشأة، وتجرى عملية متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية.