وزير الصحة الأسبق: كورونا بيعمل قفلة في الجيوب الأنفية

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك فرقا بين التهاب الجيوب الأنفية وأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحاً أن التهاب الجيوب الأنفية دائما يكون من الأمراض المزمنة، ولديه تاريخ مرضي للمصاب بأنه يصاب دوماً بالتهاب الجيوب الأنفية أو حساسية في الجيوب الأنفية، ولكن هناك شخص آخر تأتي له الجيوب الأنفية فجأة.

حاتم: أعراض كورونا واضحة لما تصيب الجيوب الأنفية وتفقد حاسة الشم والتذوق

واوضح حاتم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اعراض الكورونا تكون واضحة، مضيفاً أنها عندما تأتي في الجيوب الأنفية تقوم بعمل فقد في حاسة الشم والتذوق مع قفلة في الجيوب الأنفية، ولكن في الجيوب الأنفية العادية تكون الارتشاح للماء.

وبشأن وجود موجة ثانية في مصر، أوضح وزير الصحة الأسبق، أن مصر ليس بها موجة ثانية، مشيراً إلى أن شدة الفيروس في مصر قليلة جدا، وأن غالبية الحالات الموجودة في مصر بسيطة جداً، مشيراً إلى أنها قليلة من تحتاج لمستشفى وقليلة جداً من تحتاج لرعاية مركزة.

الجدير بالذكر، أن الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أكد أن لقاح الإنفلونزا، المعلن عنه من قبَل وزارة الصحة يقي تمامًا من الإصابة بمرض الإنفلونزا، ولا يسبب أي أضرار لمن يتعاطاه حتى ولو للمرة الأولى، بالإضافة إلى المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وفيروس سي.

وتابع عقبة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المصل ضار جداً على المصابين بحساسية "البيض"، مؤكداً أن المصل من الممكن أن يصيبهم بالحساسية المفرطة، لأن الفيروس في الأساس يتم زرعه على البيض حتى يُستنتج منه اللقاح.

وأكد أن المصل يقي المواطنين من الإنفلونزا الفترة الحالية، ويمنع حدوث مضاعفات منها، موضحًا أن الأعراض الجانبية للمصل، ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وكذلك حكة بسيط موضع التطعيم.

وكانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" أعلنت عن توافر اللقاحات الثلاثية والرباعية من تطعيم الإنفلونزا الموسمية خلال فروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مقابل 170 جنيهاً، والبالغة 13 فرعاً بالإضافة إلى المركز الرئيسي في العجوزة.