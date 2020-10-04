4 عوامل تمنع المواطنين من أخذ مصل الإنفلونزا: البيض والإعياء

قالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن هناك مجموعة من العوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل أخذ جرعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية غير محمودة.

وقالت الشركة إن هناك بعض الفئات التي لا يجب أن تأخذ فيها تطعيم الإنفلونزا الموسمية يمكن حصرها في 4 موانع رئيسية، وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير هذه الحالات، وهي:

1- الحساسية المفرطة من تناول البيض.

2- الحساسية المفرطة جراء جرعة سابقة من اللقاح نفسه أو أي لقاح إنفلونزا سابق.

3- يمنع أخذ تطعيم الإنفلونزا قبل سن 3 سنوات.

4- في حالة الإعياء الحاد أو ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤجل أخذ التطعيم لحين التعافي.

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري المناعة، إن أعراض حساسية البيض تتمثل في التهاب الجلد واحتقان الأنف، وسيلان الأنف، الغثيان والقيء وضيق في التنفس وضيق الصدر.

وأضاف "مصباح"، لـ"الوطن"، أن تناول البيض بكثرة سبب الإصابة بالحساسية وهي أكثر شيوعا بين الأطفال من 6 أشهر حتى سنة ونصف، مشيرا إلى أنه يجب ابتعاد مرضى حساسية البيض عن تناوله أو أحد الأطعمة التي تطهى بواسطته، ويجب توخي الحذر عند تناول الطعام في الخارج.

وأوضح أن مرضى حساسية البيض ممنوعون من مصل الإنفلونزا لأن الفيروس في الأساس يتم زرعه على البيض حتى يستخلص منه اللقاح، مشيرا إلى وجود بدائل لهؤلاء المرضى وأمصال خاصة، معدة بشكل صناعي، ليس لها آثار جانبية.

يذكر أن الدكتور مصطفى محمدي مدير عام مراكز التطعيمات في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، أكد أنَّ مصل الإنفلونزا الموسمية "الثلاثي" سيكون متوفرًا خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنَّه يؤخذ بداية من 6 أشهر فيما فوق ويهاجم 3 سلالات.

وأضاف مدير مراكز التطعيمات فى تصريحات سابقة لـ"الوطن" أنَّ اللقاح الرباعي متوفر حاليًا ويشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا وهو مختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي العام الماضي الذي يشمل 3 سلالات من الفيروس فقط، لافتًا إلى أنَّه يتمّ إعطاؤه بداية من عمر 3 سنوات فيما فوقها، مبينًا أنَّ الجرعة للأطفال والكبار واحدة.