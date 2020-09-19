الصحة توضح الفرق بين مصل الإنفلونزا الموسمية الثلاثي والرباعي

قال الدكتور مصطفي محمدي مدير عام مراكز التطعيمات في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، إنَّ مصل الإنفلونزا الموسمية "الثلاثي" سيكون متوافرًا خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنَّه يؤخذ بداية من 6 أشهر فيما فوق ويهاجم 3 سلالات.

وأضاف مدير مراكز التطعيمات لـ"الوطن" أنَّ اللقاح الرباعي متوفر حاليًا ويشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا وهو مختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي العام الماضي الذي يشمل 3 سلالات من الفيروس فقط، لافتًا إلى أنَّه يتمّ إعطاءه بداية من عمر 3 سنوات فيما فوقها، مبينًا أنَّ الجرعة للأطفال والكبار واحدة.

وأوضح "محمدي"، أنَّه في حال تناول الطفل لقاح الإنفلونزا لأول مرة يأخذ جرعتين بينها شهر، أما إذا سبق له تلقي اللقاح حتى لو كان من النوع الثلاثي فهو يحتاج جرعة واحدة.

وتابع أنَّ هناك 3 أنماط من فيروس الإنفلونزا الموسمية A ,B ,C وتتفرع فيروسات الإنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية أخرى عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر، حيث أنَّه قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين، وتنقسم فيروسات الإنفلونزا من النمط B إلى فئتين فقط أو سلالتين وليس له أنماط فرعية.

ولفت إلى أنَّ النوعين من فيروسات الإنفلونزا الموسمية A,B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الأوبئة والتفشيات لهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية "WHO" على منتجي اللقاحات أن تدرج هاتان الفئتان من فيروس الإنفلونزا ضمن أي لقاح للإنفلونوا الموسمية، أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C، وجد أنَّه لا يتسبب إلا في حالات عدوى خفيفة، مما دعا إلى عدم جدوى إدراجه ضمن سلالات التطعيم.

وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" الأماكن والفروع التابعة للشركة والتي سوف يتوفر فيها التطعيم وهى :

1 - فرع الإسكندرية بـ لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

2 - فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

3 - فرع الشوق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

4 - فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

5 - فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

6 - نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

7 - نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

8 - بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ما عدا الجمعة من 10 صباحًا ًوحتى 4 مساءً .

9 - نادي الطيران بـ14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحًا وحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

10 - كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام .

11 - داندي مول بالكيلو 28 بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحًا إلى 8 مساءً

12 - الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف الول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية.

13 - نادي القضاة بشارع عبد العزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي.