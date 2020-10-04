فريق عمل "إسعاف يونس" يحصل على موافقة "صاحبة السعادة" على اسم المسلسل

يواصل فريق عمل مسلسل "إسعاف يونس" تصوير العمل الدرامي خلال الفترة الحالية، على أن يتم عرضه خلال الشهور المقبلة.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة أن فريق العمل حصل على موافقة من الإعلامية إسعاد يونس على اسم العمل الدرامي.

يعد العمل البطولة المطلقة الأولي للفنان محمد أنور، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية، ويجسد من خلاله شخصية دكتور، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور في إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب في الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع في غرام تلك الفتاة الجميلة التي يراها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجي ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة، منهم الفنان أحمد فهمى الذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اسعاف يونس" .

يذكر أن محمد أنور يعرض له حاليا مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى، وسهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج سينرجى .