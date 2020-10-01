تجنبا للانقطاع.. طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

يلجأ بعض المواطنين لسرقة التيار التيار الكهربي من أحد أعمدة الإنارة أو من كابل رئيسي، عند بناء منزل جديد، وذلك لحين انتهاء أعمال البناء، ما يؤثر سلبًا على المواطنين، إذ تؤدي زيادة الأحمال لتكرار انقطاع الكهرباء عن المواطنين، ما يضعهم في مشكلة كبيرة.

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء العديد من النصائح والتوجيهات للمواطنين بشكل دائم، لمساعدتهم على حل المشكلات التي يتعرضون إليها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طرق الإبلاغ عن سرقات الكهرباء لتجنب زيادة الأحمال والانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، والحصول على خدمة مميزة بأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

- يقوم صاحب الشكوى بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- يمكن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنــــــــا ، وإدخال البيانات التالية:

1- يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ عنه.

2- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

3‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

4‌- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

5‌- إدخال بيانات المُبلغ يكون اختياري.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

- محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

- محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

- محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

- محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

- محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

- محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

- محافظة مطروح "شركة البحيرة".

- محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

- محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

- محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

- محافظة بورسعيد "شركة القناة".

- محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

- محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

- محافظة الشرقية "شركة القناة".

- محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

- محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".