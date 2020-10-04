وزيرة البيئة تتفقد عددا من المواقع البيئية بالمحلة وبسيون

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لتفقد عددا من المواقع البيئية بالمحلة وبسيون.

بدأت الجولة بتفقد موقع كفر العرب، لتجميع وكبس مخلفات قش الأرز، بإجمالي 2000 طنا، خلال موسم الحصاد الممتد على مدار 30 يوما.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح تفصيلي من المهندس أسامة السروجي، صاحب الموقع الذي شرح الخطوات التفصيلية لعملية تجميع قش الأرز من المزارعين ثم كبسها وبيعها، مؤكدا على الدور الهام لتلك العملية؛ للحد من السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.