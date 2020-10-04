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محمود مسلم

وزيرة البيئة تتفقد عددا من المواقع البيئية بالمحلة وبسيون

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:10 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
وزيرة البيئة تتفقد عددا من المواقع البيئية بالمحلة وبسيون

وزيرة البيئة تتفقد عددا من المواقع البيئية بالمحلة وبسيون

 استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لتفقد عددا من المواقع البيئية بالمحلة وبسيون.

بدأت الجولة بتفقد موقع كفر العرب، لتجميع وكبس مخلفات قش الأرز، بإجمالي 2000 طنا، خلال موسم الحصاد الممتد على مدار 30 يوما.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح تفصيلي من المهندس أسامة السروجي، صاحب الموقع الذي شرح الخطوات التفصيلية لعملية تجميع قش الأرز من المزارعين ثم كبسها وبيعها، مؤكدا على الدور الهام لتلك العملية؛ للحد من السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.

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