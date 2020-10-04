7 معلومات عن الاتحاد الإفريقي للاتصالات

قبل نحو 37 عاما وتحديدا في عام 1977، تم تأسيس الاتحاد الإفريقي للاتصالات، كان عبارة عن وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حاليا" في مجال الاتصالات، وقد اتخذ الاتحاد الإفريقي للاتصالات اسمه الحالي عام 1999، حيث تحولت المنظمة إلى شراكة بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وترصد "الوطن"، في هذا التقرير ابرز المعلومات عن الاتحاد الإفريقي للاتصالات بالتزامن مع الاجتماع التحضيري الأول للاتحاد الإفريقي للاتصالات للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2021 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في الخرطوم، السودان.

1- تهدف رسالة الاتحاد الإفريقي للاتصالات إلى تعزيز التطور السريع للمعلومات والاتصالات في إفريقيا من أجل تحقيق النفاذ الشامل والاتصال الكامل بين البلاد.

2- يوفر الاتحاد الإفريقي للاتصالات منتدى لأصحاب المصلحة المعنيين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصياغة سياسات واستراتيجيات فعالة تهدف إلى تحسين الوصول إلى البنية التحتية للمعلومات والخدمات.

3- يمثل الاتحاد مصالح أعضائه في المؤتمرات العالمية المعنية بصنع القرار ويعزز المبادرات الرامية إلى دمج الأسواق الإقليمية، وجذب الاستثمارات إلى مشرو عات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

4- تعتبر مصر عضوا بالاتحاد منذ تأسيس الاتحاد الإفريقي للاتصالات في أواخر السبعينات، ودعمت المبادرات والبرامج المختلفة التي اعتمدها الاتحاد.

5- تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائما على الحصول على مقعد في المجلس الإداري للاتحاد حتى تتسنى لها فرصة المشاركة في وضع الخطة المستقبلية للاتحاد، والمساهمة بشكل فعال في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، وتشجيع تحول القارة إلى مجتمع قائم على المعرفة.

6- لعبت الوزارة دورا محوريا خلال الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لدول إفريقيا الخاصة بمؤتمر المندوبين المفوضين 2014 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.

7- ساهمت بفعالية في صياغة المقترحات الإفريقية المشتركة، وخلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد عام 2014، قدمت مصر نيابة عن المجموعة الإفريقية المقترحات الإفريقية المشتركة لضمان سماع صوت إفريقيا في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولي.