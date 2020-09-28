التعليم: نسعى لزيادة أعداد "التكنولوجيا التطبيقية" إلى 100 مدرسة

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، إن الوزارة دشنت نظام تعليم فني جديد، لتطوير منظومة التعليم الفني، موضحا أن التعليم الصناعي يمثل 48% و37% في التجاري، 10% للتعليم الزراعي و5% في التعليم الفندقي.

وأوضح عمرو بصيلة، خلال احتفالية تكريم اوائل الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم اعتماد هيئة اتقان لاعتماد شهادات التعليم الفني، مؤكدا أنه تم بناء مناهج تعتمد على الجدارات وتحسين مهارات معلمي التعليم الفني من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين على أعلى مستوى، إضافة إلى مشاركة قطاع الصناعة، كما تسعى الوزارة إلى تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى، ولا بد وأن يكون خريج التعليم الفني فخور.

وأوضح أنه تم اختيار 105 مدارس لتطبيق منظومة الجدارات، كما تم تطبيق نظام التعليم اليوم كاملا في هذه المدارس للتأكد من جودة التعليم، مؤكدا أن مدارس التكنولوجية التطبيقية يطرق فيها أيضا منظومة الجدارات وتحاول الوزارة الحصول على اعتماد دولى لهذه المناهج، مع إنشاء تخصصات جديدة فى المدارس لمواكبة سوق العمل.

وأكد بوصيلة، أن الوزارة تقوم بدورها كاملا فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، والشريك الصناعي له دور يقوم به منها توفير تدريبات متميزة للطلاب، موضحا أن عدد مدارس التكنولوجية التطبيقية وصل إلى 16 مدرسة ونسعى لزيادتها العام المقبل إلى 100 مدرسة مع حلول 2030.

وكشفت مصادر، جانب من طريقة التدريس، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، كنمط للتدريس في المدارس، العام المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، التي على إثرها قللت الوزارة من حضور الطلاب للمدارس، وقلصته ليومين لبعض الصفوف وأربعة لصفوف أخرى، مبينة أنَّ هذا النمط من التدريس يسمى بـ"الفصل المقلوب".

ويعرف "التعليم المقلوب" بأنه شكل من أشكال التعليم، التي تعتمد على التطور التكنولوجي للاستفادة من التعليم عن بعد من خلال الاستماع للدروس والمحاضرات، عبر المنصات التعليمية أو الفيديوهات أو القنوات التعليمية التليفزيونية، وتطبيق ما تم سماعه في شكل تفاعلي داخل الفصول.