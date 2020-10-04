"بنها التعليمية": إطلاق مبادرة لتفعيل التعليم عن بُعد ومنصة إدمودو

شدد عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، على ضرورة تكليف أخصائي التطوير بكل مدرسة، بتجميع كل المدرسين لشرح وتفعيل أكونت 365، بعد تدريب جميع المدرسين بالمراحل المختلفة للدخول على منصة إدمودو "Edmodo"، للتفاعل أون لاين مع الطلاب.

جاء ذلك أثناء لقاء "فتح الباب" مع مديري المراحل والموجهين الأوائل لتفعيل المنصات التعليمية، ومناقشة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، تحت رعاية وتوجيهات طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وطالب مدير إدارة بنها التعليمية، الموجهين بمتابعة عملية التدريب، والتأكد من خطوط السير؛ للوقوف على ما أنجز من التدريب، حال تواجده بالمدرسة.

وشدد عبدالرحمن فتح الباب، على أن أي سلبية في العمل أو المدارس ستواجه بكل حزم وحسم، وكذلك أي مخالفات سيتم رصدها من خلال متابعته الميدانية للمدارس، أو تقارير لجان المتابعة، سيتم مجازاة إدارة المدرسة والمتورطين فيها.

وأكد "فتح الباب" على مدير المراحل، بمتابعة المدارس حتى تكون جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، عن طريق الانتهاء من الخطط الدراسية، وجداول الحصص، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على تواجد جميع المدرسين والعاملين وتوفير وسائل الأمان والحماية المدنية.

وكان طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أكد في وقت سابق جاهزية كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩)، بما يضمن سلامة العملية التعليمية.

وقال "عجلان" خلال اجتماع الفيديو كونفرانس، الذي عقد بتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن أجهزة المديرية تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة صارمة ودائمة، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة؛ تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أعمال التطهير والتعقيم تحدث بشكل يومي ودوري، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتابع طه عجلان: "نؤكد ونعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، ويتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة، مع تقليل الكثافات، ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج، وفصل الدخول عن الخروج، من خلال منافذ منفصلة، وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر".