بعد غياب 700 يوم عن الشاشة المصرية.. عودة لميس الحديدي بـ"كلمة أخيرة"

تعود الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج جديد باسم "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" الليلة، بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تعاقد قناة أون العامة برئاسة ألبرت شفيق معها.

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي، في حلقة مميزة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويتحدث محمد هنيدي خلال الحوار، عن الشهرة وأهم الأعمال التي قدمها، ورحلته في عالم الفن، بالإضافة إلى أبرز المشاهد التي يتذكرها في كواليس أفلامه، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي"، يبدأ أولى حلقاته اليوم الأحد 4 أكتوبر، حيث سيذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات أون، إن انضمام الإعلامية لميس الحديدي للمجموعة يمثل استمرارا لنجاحات قنوات أون المختلفة وهو ما حرص عليه مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي.

وأكد صالح، ثقة مجلس الإدارة في أن برنامج لميس الحديدي سيمثل نقلة نوعية في الشكل البرامجي للقناة، وإضافة محتوى إعلامي متميز ومتطور يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصري والعربي.

وعلقت "الحديدي" علي التجربة قائلة: "تجربة جديدة في مشوار طويل، أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وكانت الإعلامية أعلنت توقف برنامجها "القاهرة الآن" ومغادرتها قناة "العربية الحدث"، حيث تخوض تجربة صحفية وتليفزيونية جديدة ستعود بها للشاشات المحلية، كما توجهت بالشكر إلى إدارة القناة والعاملين بها.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها بموقع تويتر: "شكرًا لقناة الحدث وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج القاهرة الآن، العربية الحدث -بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا".

والمعروف أن الإعلامية لميس الحديدي تمتد خبرتها لأكثر من 25 سنة من العمل الصحفي والتليفزيوني، حصدت من خلاله العديد من الجوائز المصرية والإقليمية في مجالات مختلفة، كما حاورت خلال مشوارها الإعلامي أهم الشخصيات المصرية والعديد من القيادات العربية والعالمية.