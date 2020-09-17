أول تعليق من لميس الحديدي عقب انضمامها لقناة "ON"

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابها على تويتر سعادتها للانضمام لقناة "ON" ببرنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي".

وعلقت "الحديدي" قائلة: "تجربة جديدة في مشوار طويل.. أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وكانت الإعلامية أعلنت توقف برنامجها "القاهرة الآن" ومغادرتها قناة "العربية الحدث"، حيث تخوض تجربة صحفية وتليفزيونية جديدة ستعود بها للشاشات المحلية، كما توجهت بالشكر إلى إدارة القناة والعاملين بها.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها بموقع تويتر: "شكرًا لقناة الحدث وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج القاهرة الآن، العربية الحدث -بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا".