الجيزة تراجع خطط مواجهه الأمطار الغزيرة والسيول

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الامطار والسيول والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعا بحضور المديريات والاحياء والمراكز لمراجعة الخطط والتجهيزات التي تمت مشددا علي كافه الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كافة المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد اى نواقص فى المعدات والآلأت وإحلال المتهالك منها .

وكلف المحافظ بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور مشيرا انه تم تحديد عددا من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها اثناء هطول الامطار شملت المتحف المصرى الكبير واسكندرية الصحراوى والمنطقة الصناعية والطريق الدائرى وأعلى تقاطع الطريق الدائرى مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة و الجلاء و المنيب و الرماية و الكيت كات و تقاطع شارع الهرم مع اللبينى و أمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكبارى بالأحياء والمراكز والمدن ) .

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها .

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار بكافه الشوارع.

موجها مديرية الرى بسرعة الإنتهاء من خطه ترميم واصلاح وتطهير مخرات السيول وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة على المخرات وسرعة إنتهاء أعمال رصف الطرق على جانبى المخرات من خلال مديرية الطرق موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الأعمال ورفع ناتج أعمال التطهير أولاً بأول.

وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى و تغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة مراعاة انشاء بالوعات صرف امطار أثناء تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير للشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى موجها بوضع حلول جذرية للتخلص من تجمعات مياه الامطار بالمحاور الرئيسية كمحور26 يوليو وإسكندرية الصحراوى وترميم المناطق المتهالكة من طبقة الرصف تجنباً لحالات الهبوط التى قد تصاحب سقوط الأمطار. كما كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور باعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى رئيسى .

وجه المحافظ بضرورة إستثمار مقومات المجتمع المدنى مثل اللوادر والاوناش وسيارات الانقاذ وتوفير وسائل إتصال بأصحابها لسرعه التعاون عند الحاجة مناشداً المواطنين بإتخاذ التدابير اللازمة نحو منع تراكم مياه الأمطار أعلى أسطح العقارات من خلال توفير ألية لتصريف المياه كتوفير بالوعة صرف أو مواسير تصريف لتلافى تسرب المياه لجسم المبنى وإلحاق الضرر به. وكلف مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها إشتراطات الأمان والسلامة وإتخاذ الوسائل الإحترازية لمنع إنتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الإستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافى من الأدوية و السيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية .