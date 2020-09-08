محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أى أعطال بها.

شدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف، والتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الشوارع.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأى تقصير بعد معالجة كافة المشكلات التى تم ملاحظتها العام الماضى وسد اى نواقص فى المعدات والآلات وإحلال المتهالك منها موجها مديرية الري بسرعة الانتهاء من ترميم وإصلاح وتطهير مخرات السيول بحد أقصى نهاية الشهر وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة على المخرات وسرعة انتهاء أعمال رصف الطرق على جانبي المخرات من خلال مديرية الطرق موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الأعمال ورفع ناتج أعمال التطهير أولاً بأول.

طالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى و تغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين .

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى رئيسي.

ووجه المحافظ بضرورة استثمار مقومات المجتمع المدني مثل اللوادر والأوناش وسيارات الإنقاذ وتوفير وسائل اتصال بأصحابها لسرعة التعاون عند الحاجة مناشداً المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة نحو منع تراكم مياه الأمطار أعلى أسطح العقارات من خلال توفير آلية لتصريف المياه كتوفير بالوعة صرف أو مواسير تصريف لتلافي تسرب المياه لجسم المبنى وإلحاق الضرر به.

طالب مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها إشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كاف من الأدوية والسيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.