"معهد الإسكندرية" يحذر من مخاطر الموبايل: لا تضعه في جيبك

أصدر المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، اليوم بيانا، حذر فيه من الأجهزة اللاسلكية أو الـwireless مثل أجهزة الموبايل والتابلت وغيرهم، خاصة على الأطفال الصغار، في محاولة لتقديم عدد من النصائح الهامة اليومية.

وطالب المعهد المواطنين، بتوخى الحذر من تلك الأجهزة، وقدم عددا من النصائح والإرشاد التي يجب اتباعها أثناء التعامل اليومي مع الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهاتف المحمول، والذي يتواجد في أيدي المواطنين بشكل دام، والتابلت والتي يتم العمل به يوميا، وأصبح لا غني عنه في الحياة اليومية، والتواجد عليه لساعات طويلة تصل إلى 24 ساعة في اليوم الواحد.

وجاءت نصائح المعهد العالي للصحة العامة، بالشكل التالي والتي تعرضها "الوطن" بنقاط متتالية.

* ضرورة أن تكون المكالمة قصيرة، وفي حالة المكالمة الطويلة ينصح باستخدام مكبر الصوت في الموبايل.

* ضرورة ترك الموبيل أو التابلت فى أماكن بعيدة عن الجسم، وعدم وضعه في جيب البنطلون أو "طرحة الرأس".

*عدم ترك الموبيل والتابلت الأجهزة اللاسلكية فى غرف الأطفال، أو أسفل الوسادة.

*يمنع وضع السيدات الحوامل الهاتف على البطن، ويفضل عدم ستخدامه عند الرضاعة.

* يفضل دائما توصيل الانترنت بـ"الكابل" بدل "الوايفاي".

*كما يفضل وضع الراوتر في مكان بعيد عن مكان المعيشة في المنزل، ويفضل غلقه ليلا.

ويستخدم المواطنين جهاز الهاتف المحمول لأوقات طويلة، تصل إلي اليوم كاملا دون تركه من الأيدي، بالإضافة إلي وضعه أسفل وبجوار الوسادة أثناء الليل، ما يؤثر بشكل مباشر علي الإنسان.