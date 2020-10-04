المواصلات مجانا والمعاش دليفري.. خدمات الدولة للمسنين

تسهيلات عدة تحرص الدولة بمؤسساتها كافة، على تقديمها لفئة كبار السن، لتخفيف العبء عنهم فيما يتعلق بإجراءات استخراج الأوراق الرسمية المختلفة، أو الحصول على خدمة معينة من خلال التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت أو عبر خدمات الخط الساخن المتاحة بالقطاعات المختلفة.

هيئة النقل العام، بدأت من اليوم تنفيذ قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عامًا، وسائل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمجان، كما تمّ السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عامًا بركوب وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

المواصلات مجانًا لمن تجاوزوا الـ70 عامًا

حسب تصريحات "رزق" لـ"الوطن"، فهناك تعليمات للمحصلين بالأوتوبيسات بتنفيذ الإعفاءات من اليوم، والمطلوب من كبار السن إبراز بطاقة الرقم القومي للمحصل، وأن تكون البطاقة سارية حتى يتمّ تطبيق الإعفاء عليه وفق توجيهات محافظ القاهرة.

استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي "أون لاين"

هيئة الأحوال المدنية، اتخذت مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن والفئات المختلفة.

ويمكن للمواطن استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة عن طريق الإنترنت، عن طريق الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg، وتدوين بيانات الطالب والمستفيد ثم السداد من خلال البطاقة الائتمانية، الدفع عند الاستلام.

صرف المعاشات عن طريق الهاتف المحمول حتى باب المنزل

في أبريل الماضي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي البدء في تجربة صرف المعاشات عن طريق التليفون المحمول لنسبة من أصحاب المعاشات التأمينية في محافظتي بورسعيد والأقصر، كتجربة أولى للفكرة التي تهدف إلى التيسير على المواطنين من كبار السن.

وبحسب تصريحات "القباج" سيتم تنفيذ استطلاع رأي لأصحاب المعاشات حول الصرف عن طريق الهاتف المحمول، بالتزامن مع حملة إعلامية موسعة للترويج لأهمية الصرف بالمحمول وآلية ذلك.

توصيل الأدوية لعلاج مصابي كورونا في المنازل

تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، خدمة أخرى قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة المصرية لكبار السن والمصابين بفيروس كورونا في العزل المنزلي.

وأوضحت الوزيرة أنّ مسؤولي الطب الوقائي يتولون مسؤولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، ويتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.