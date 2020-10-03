محافظة القاهرة عن إعفاء كبار السن من رسوم النقل العام: عرفانا بالجميل

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن قرار إعفاء كبار السن من رسوم وسائل النقل العام في المحافظة يأتي تنفيذا لقرارات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين، وخاصة كبار السن عرفانا بجميلهم في خدمة الوطن في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة لها العديد من المبادرات الإنسانية، ومنها تدشين 38 معرضا لمستلزمات المدارس.

وأضاف "عوض"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، السبت، أن القرار يشمل جميع وسائل النقل العام، وعلى المواطن أن يبرز بطاقة الرقم القومي فقط، ويجب أن تكون سارية، موضحًا أن هناك ترحيب كبير من المواطنين بهذا القرار، " لما حطينا قرار إعفاء كبار السن من رسوم وسائل النقل العام في المحافظة على صفحة المحافظة، 130 ألف مواطن دخلوا على الصفحة و أبدوا إعجابهم بالقرار، وفي التعليقات طالبوا بزيادة مثل هذه القرارات".

وأشار المتحدث باسم محافظة القاهرة، إلى أن المحافظة افتتحت الحديقة الدولية، لمعرض مستلزمات الأسرة والمدارس، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوم الخميس، تم تدشين حملة لإقامة 38 معرضا على مستوى 38 حيًا في المحافظة، لعرض مستلزمات المدارس، بتخفيض يصل إلى 50%، وتم توزيع أكثر من 3 آلاف شنطة مجانية على الأسر الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية.

هذا، وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا الـ 70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة التقل العام بنصف تذكرة، مؤكدا أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوي أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذة البطاقة سارية حتي يتم تطبيق هذا الاعفاء عليه.