القوى العاملة توفر 263 فرصة عمل بمرتبات تصل لـ4000 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توفير 263 فرصة عمل، بـ10 شركات، في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وتضمنت النشرة التي أعدتها المديرية بالداخل التفاصيل الكاملة لـ263 فرصة عمل مطلوبة بمحافظة القليوبية، وجاء الحد الأدنى لأجور الوظائف 1500 جنيه، ووصلت المرتبات إلى 4 آلاف جنيه في أحد التخصصات.

التفاصيل والشروط المطلوبة للوظائف المتاحة

وجاءت التفاصيل الكاملة للوظائف المطلوبة، وعددها في كل شركة، والشروط المطلوبة والمميزات وطرق التواصل والتقديم، كما يلي:

ـ 52 فرصة عمل بأحد الشركات، على مهن فني إنتاج ومساعد نسيج، وميكانيكي نسيج، ويتراوح الراتب بين 1500 إلى 4000 جنيها إضافة إلى البدلات.

ـ 59 فرصة عمل، تطلب مهن عامل إنتاج، فني تجليخ، فني تركيبات أخشاب، لحام كهرباء 2 CO، مشرف مخازن، محاسب، نجار، واستورجي، وتتراوح الرواتب لهذه المهن بين 2000 إلى 2600 جنيه إضافة إلى البدلات والحوافز.

ـ 17 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس، تطلب مهن عمال خياطة، عمال مكواة، مقص دار، وتعبئة، على أن يكون الراتب المقرر لهذه المهن 2000 جنيه.

ـ 50 فرصة عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية، تطلب عمال إنتاج، مشغلين ماكينة، براتب يتراوح بين 2800 حتى 3000 جنيه.

ـ 3 فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الكهربائية، على مهن مشرف، أخصائي شؤون عاملين، ومندوب مبيعات.

ـ 3 فرص بإحدى الشركات، تطلب عامل مخزن وفني جودة براتب يتراوح بين 1500 إلى 1600 جنيه وبدلات.

ـ 10 فرص عمل بإحدى شركات المقاولات والإنشاءات المعدنية، تطلب مهن حداد كهربائي سلسيون، مصمم جرافيك، ورسام أوتوكاد براتب 2000 جنيه أساسي حسب الخبرة.

ـ فرصتا عمل بأحد المطاعم، تطلب "كنترول لف"، و"استيوارد" براتب 1500 جنيه.

ـ 25 فرصة عمل بإحدى شركات الملابس، تطلب مهن عامل سنجر، عامل أوفر، عامل أورليه، عامل مخازن ، مقص دار والراتب حسب الخبرة.

ـ 42 فرصة عمل أخرى بإحدى الشركات، تطلب مهن عاملة تعبئة، عاملة خياطة، عامل فرز، عاملة تشطيب، والمرتب حسب الخبرة .

أخر موعد للتقديم

أوضحت القوى العاملة أنّه يتم تلقي الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

امتيازات فرص العمل

أكدت القوى العاملة أنّ المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، إضافة إلى متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

موعد التقديم

تقدم الطلبات بدءا من اليوم الأحد وتستمر حتى استيفاء العدد المطلوب، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.