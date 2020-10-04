هدوء في انتخابات النواب بأشمون.. وعبدالقوي ومحيي الدين أبرز المرشحين

هدوء حذر تشهده دائرة أشمون الانتخابية، في ظل ترشح 22 لعضوية مجلس النواب، للمنافسة على مقعدين، ويترشح في الدائرة عضوي مجلس نواب حاليين، أحدهما صابر عبدالقوي عن حزب مستقبل وطن، والثاني العميد محود محيي الدين مستقلا، فيما دفع حزب مستقيل وطن بمرشح آخر وهو عصام يس.

وشهدت الدائرة ترشح سيدة واحده فقط، وهي رابعة هاشم عبدالهادي عوض، وعقد عدد من المرشحين جلسات تنسيقية لحشد مؤيديهم وأعضاء الحملات، إضافة إلى عدد من المؤتمرات الانتخابية التي شهدها العشرات في عدد من القرى، والتي تكون محل الحرب الفعلية بين المرشحين، نظرا لارتفاع عدد السكان بها، فيما يرى مراقبون للمشهد أنّ الانتخابات لم تبدأ بعد في الدائرة.

وشملت الكشوف الانتخابية عن دائرة أشمون، صابر عبدالقوي، مستقبل وطن، رمز الكتاب، وعصام يس، مستقبل وطن، رمز القلم، ومحمد فتحي خلاف، رمز الحصان، وصبحي المنوفي، رمز الأسد، ومصطفى أحمد جمعة، رمز ساعة اليد، وعاطف عابدين، رمز طائرة هليكوبتر، وحاتم مجلع، رمز مدفع، وعبدالهادي فتحي عبدالهادي، رمز سيارة نقل، والسيد فتحي بدوي، رمز الكف، ووائل حسين علام، رمز الصقر.

كما شملت الكشوف الانتخابية، مؤنس ربيع، رمز الأتوبيس، وشندي محمود شندي، رمز عنقود العنب، ومحمود فرج القاضي، رمز زهرة عباد الشمس، وعلي أحمد الشاذلي، رمز التمساح، ورابعة هاشم عبدالهادي عوض، رمز الفراشة، وفريد عبدالخالق فريد العياط، رمز الفيل، ومحمد يحيى عبدالهادي، مستقل، رمز الجرس، ومحمود محيي الدين عوض، مستقل، رمز السفينة، وحسني حمدي الشورة، مستقل، رمز غصن الزيتون، وتامر السيد أبوالسعود، مستقل، رمز حقيبة يد، وعلي بدوي شرف الدين، مستقل، رمز سماعة الأذن، ومحمد السيد عبدالفتاح حبيب، مستقل، رمز دراجة نارية.