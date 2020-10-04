طلقة نارية طائشة تصيب طفلًا أثناء لعبه في الشارع بقنا

أصيب طفل برصاصة طائشة في رأسه، بنجع إبراهيم خليل، منطقة الحميدات بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم بندر قنا، يفيد بإصابة "محمد.ع"، 14 سنة، مقيم بنجع إبراهيم خليل، بالحميدات، برصاصة طائشة في رأسه، أثناء لعبه في الشارع، نقل على إثرها إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج.

وجاري تكثيف التحريات، لضبط مرتكب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وكانت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت مثل هذا الحادث المأساوي؛ إذ لقى طالب، 13 عاما، مصرعه بطلق ناري طائش أثناء قيام شقيقه وزميله بفحص فرد خرطوش في مزرعة، توفي على إثرها فور وصوله المستشفى.

وجرى القبض على المتهمين، وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، وندب الطب الشرعي؛ لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول "ي.ع.م" 13 سنة، طالب، جثة هامدة إثر طلق ناري في الرقبة.

وانتقل على الفور آنذاك، المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفي، ويدعى "ا.ع.م" 23 سنة، تاجر مواشي وزميلة "ا.ن.م" 23 سنة تاجر، أثناء وقوفهما وبصحبتهما المجني عليه في مزرعة مواشي، وبحوزتهما فرد خرطوش، يقوم الأخير بفحصه استعدادا للذهاب لحفل عرس؛ لإطلاق الرصاص فيه، ابتهاجا بالعرس، فخرجت طلقة من السلاح، أصابت المجني عليه ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

وألقى النقيب محمد حسام، معاون المباحث القبض على المتهمين، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.