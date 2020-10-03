القوات المسلحة تنشر فيديو عن ذكرى أكتوبر: "بقاء شعب ونماء أمة"

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو عن الذكرى 47 لنصر أكتوبر، بعنوان "أكتوبر 73.. بقاء شعب ونماء أمة".

وتضمن الفيديو مقتطفات من أحد خطابات الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر، ومحمد أنور السادات، إضافة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث قال "عبدالناصر" خلال الفيديو: "لن نستطيع الحصول على ضمانات إلا ما تقدمه قواتنا، وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح".

وعرض الفيديو مقتطفات من أحد خطابات "السادات"، والذي قال فيها: "داخلين معركة حتمية لأننا لا نقبل ما يراد طرحه علينا".

كما تضمن الفيديو أحد خطابات الرئيس السيسي، والذي قال فيها: "التحدي والمخاطر موجودين في كل عصر وكل وقت، لكن بقدرة الجيش الموجود في مصر والله لا يستطيع أحد، طب حد يفكر كدة يقرب من مصر، التحدي الحقيقي اللي بيجابه الدول اللي في منطقتنا ومنهم مصر هو تماسك شعبها".