"الوطنية للانتخابات" تعلن الكشوف النهائية لمرشحي "النواب" غدا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الاثنين، الكشوف النهائية للمرشحين بنظامي القوائم والفردي الذين سيخوضون سباق مجلس النواب، على أن يكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم تُنشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن محكمة القضاء الإداري قبلت طعونًا ضد مرشحين حاليين في الكشوف، وسيتم استبعادهم من الكشوف النهائية قبل إعلانها، كما ستدرج أسماء مرشحين آخرين استبعدتهم الهيئة أغلبهم بسبب الكشوفات الطبية وعدم اللياقة البدنية.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن الهيئة تلقت تساؤلات عن كيفية تنازل مرشح لصالح آخر قبل موعد التنازل الرسمي المحدد له 7 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الهيئة لن تتلق أي طلبات للتنازل إلا في المواعيد المحددة، وفقًا للائحة التي أعلنتها الهيئة مسبقًا.

وشددت المصادر على المرشحين الالتزام بقرارات الهيئة، وعدم بدء الدعاية الانتخابية قبل الموعد الذي حددته الهيئة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

من جانبها، قالت مصادر قضائية مطلعة، إن محكمة القضاء الإداري تلقت أكثر من 150 طعنًا من مرشحين للمجلس وآخرين تم استبعادهم من الكشوف، وتم نظرها وصدور أحكام بشأنها، مؤكدًا أن المحكمة قبلت عددًا قليلًا من الطعون، فيما رفضت أغلب الطعون.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.

فيما ستجرى الانتخابات في حالة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل، وفي المرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.