لتقديم الدعم.. وفد من "مصر للطيران" يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

زار وفد من شركة مصر للطيران برئاسة خالد مصطفي، مدير عام شركة مصر الطيران بالأقصر، مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم لصالح مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وتفقد وفد شركة مصر للطيران، أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي ومعمل الباثولوجي، ومقر بنك الدم المتكامل، وغرف العمليات والإقامة الداخلية والرعاية المركزة، واستمع لشرح مفصل عن حائط الشفاء؛ للتبرع بخرطوشة فرعونية عليه، لإقامة أكبر حائط شفاء خيري في مصر والعالم أجمع.

وقال خالد مصطفي، مدير عام مصر الطيران بالأقصر، خلال زيارته للمستشفى: "زرنا صرحا عظيما في صعيد مصر اسمه مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرض السرطان، يضم نخبة عظيمة جدا من طاقم أطباء واستشاريين وتمريض كل شيء فيها عظيم، ويخدم كل صعيد مصر، بالحالات التي نتمنى أن يحفظ منها الله مصر مستقبلا، والجميع داخلها".

وأشار "مصطفى" إلى أن المستشفى مجانية، قائمة علي التبرعات، متابعًا: "وما شهدته داخلها حاجه عظيمة من علاج كيماوي وعلاج إشعاعي، والمعامل المختلفة وصرف العلاج وخلافه مجهود ضخم يستحق الدعم، والروتين الذي يتم داخل المستشفى منذ وصول المريض أمر عظيم جدا، ومطلوب وقفة من كل أبناء الصعيد وأبناء مصر أن يواصلون وجودهم في هذا المكان العظيم بالدعم والتبرع أكثر وأكثر".

وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى حريص على التواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة ومشاركتهم في كل ما يحدث من تطور وإنشاءات ومبادرات، الهدف منها خدمة المرضي، والرفع من روحهم المعنوية، ما ينعكس بشكل إيجابي على مراحل العلاج، موجها الشكر لقيادات مصر للطيران، وكل المؤسسات التي تتعاون معهم.