شفاء الأورمان يحتفل باليوم العالمي للسياحة ويشيد بدعم البعثات الأجنبية

احتفى مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، بمحافظة الأقصر، باليوم العالمى للسياحة، وأشاد بسلسلة الدعم من الأفواج الأجنبية والمقيمين بمصر، لدعم أول صرح طبى لعلاج الأورام المختلفة بالمجان تماماً في جنوب الصعيد.

وأكد المستشفى أن مرضى السرطان، تلقوا خلال زيارات سابقة دعما كبيرا من وفود البعثات الآثرية الأجنبية بالبر الغربى، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج اليومى داخل أقسام المستشفى المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد البعثة الآثرية الأجنبية بالبر الغربى، للمستشفى، حيث حرص أعضاء الوفد على لقاء عدد من المرضى، وتحدثوا معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم لأبناء صعيد مصر.

ورافق أطباء المستشفى، الوفد الأجنبي، في جولة على أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تعمل لخدمة الآلاف من المرضي بمحافظات الصعيد، لتعريفهم بآخر التطورات العلمية التي حققها مستشفى الأورمان، ومنها نشر أبحاث لفريق معمل الباثولوجى في الدوريات العالمية.

والتقط وفد البعثة الآثرية الأجنبية بالبر الغربى، الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضي والأطباء والممرضين، وقدموا تبرعات، وأكدوا على سعادتهم الكبيرة بتلك الزيارة المميزة واستمرارهم في مسيرة دعم المرضى بإطلاق مبادرات فى بلادهم لجمع التبرعات لصالح المرحلة الثالثة في أول صرح طبي مجاني بصعيد مصر، كما قدموا الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة الطبية المميزة التي يتم داخلها، موجهين الدعوة للجميع لزيارة المستشفى ودعمه بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.