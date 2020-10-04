نائب محافظ الدقهلية: 100 ألف مواطن دفعوا جدية التصالح

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إنّ محافظة الدقهلية حريصة على تسهيل الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، إذ جرى تخصيص 21 موقعا على مستوى الـ21 مركز ومدينة وحي، من خلال المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين المتقدمين.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه يتم مد عدد ساعات العمل في المراكز التكنولوجية التي تستقبل طلبات المواطنين للتصالح، وزيادة عدد الموظفين.

وتابع: "كنا حريصين على أن يكون بكل مركز ومدينة وحي، مقر خاص لاستقبال طلبات التصالح، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الإجراءات بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بمد فترة تلقي طلبات المواطنين حتي نهاية شهر أكتوبر الحالي".

وأكد الشيخ أنّ مد فترة التصالح أعطت المواطنين فرصة أكبر للاستجابة والتفاعل مع إجراءات التقدم ودفع مبالغ جدية للتصالح، وسجلت المحافظة أكثر من 80% من المشاركة بالنسبة لعدد المواطنين المخالفين وهذه نسبة جيدة للغاية.

وتابع: "نحو 100 ألف مواطن دفعوا جدية التصالح، وهو ما جرى ترجمته بأكثر من 800 مليون جنيه مبالغ تم تحصيلها وفقا لنسبة مبالغ جدية التصالح، والمحافظ أصدر قرار بتخفيض قيمة التصالح إلى 25% ثم بعد ذلك إلى 20%، لتكون بإجمالي 45%، ويأتي ذلك بالتوازي مع قرار رئيس الوزراء بتخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر في القرى والأحياء البسيطة".

نائب محافظ الدقهلية: حصّلنا 750 مليون جنيه جدية تصالح على المخالفات

وكان هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، تحدث من قبل عن التصالح على مخالفات البناء، قائلا إنّ ملف تمكين الشباب أحد أهم مظاهر التحضر في مصر حاليا، فالنظام الحالي يدرك أهمية تمكين الشباب وظهر ذلك في حرص مصر على تنظيم منتدى شباب العالم في مدينة السلام في شرم الشيخ وحضور شباب من مختلف دول العالم.

وأضاف الشيخ، خلال لقاء في برنامج "الآن" المذاع على فضائية extra news، أنّه جرى تعيين 24 نائب محافظ من الشباب في حركة المحافظين الجديدة، ونظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب دورات تدريبية استمرت لمدة شهرين بعد حلف اليمين، وانتظم فيها نواب المحافظين بحضور عدد من القيادات والمحافظين، الذين يحرصون على تفويض نوابهم لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

وأشار الشيخ إلى وصول نسبة التصالح في محافظة الدقهلية إلى 70% من المواطنين بعدد 90 ألف مواطن سددوا جدية التصالح بإجمالي 750 مليون جنيه، وخفضت المحافظة نسب التصالح إلى 45% في بعض الحالات، فضلا عن تخفيض 25% لمن يدفع أموال التصالح "كاش".