اختيار السينما السودانية ضيف شرف الدورة الـ10 من مهرجان الأقصر

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السينارست سيد فؤاد، اختيار السينما السودانية ودولة السودان ضيف شرف الدورة القادمة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، إن اختيار السودان جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السينمائي السوداني في الأعوام القليلة الماضية، كما وكيفا ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى كمهرجان برلين وفينسيا وتورينتو وغيرها.

وأضاف فؤاد أن نادي السينما الأفريقة سيعود تدريجيًا في كل محافظات مصر في الإسكندرية وفي الأقصر السبت بعد المقبل، ثم يعود في هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة؛ ليكون تواجده في 18 محافظة نشاطًا مهمًا جدًا كونه من أكبر نوادي السينما في العالم.

وأوضحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، أنه سيجرى عرض 5 أعمال سينمائية سودانية تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي، كما سيتم إهداء الدورة لروح الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق أحد أبرز قامات الفن السوداني، كما سيتم عمل ندوة رئيسية حول السينما السودانية بحضور وفد رفيع المستوي من كبار صناع الأفلام بالسودان الشقيق، كما سيحتفي المهرجان بوصوله للدورة العاشرة حيث سيتم تقديم برنامج حافل بهذه المناسبة ودعوة العديد من أهم الضيوف من صناع السينما في القارة الأم أفريقيا.

في ذات السياق عاد نادي السينما الأفريقية لنشاطه، بعرض الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» الحاصد للجوائز في كل المهرجانات التي شارك فيها وبحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الافريقية والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والمخرج أمجد أبوالعلا مخرج الفيلم وبعض صناع العمل المتميز في وجود النجمة سلوي محمد على التي دربت ممثلي العمل على الأداء من خلال ورشة أقامتها قبل تصويره، كما حضر الناقد رامي عبد الرازق الذي أدار ندوة أقيمت بعض عرض الفيلم في قاعة السينما بمركز الإبداع الفني بحضور جمهور من مصر والسودان.

نادي السينما الأفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو أحد أنشطة المهرجان حيث يقام تحت شعار "مهرجان على مدار العام"، وانطلقت أولى فعالياته في 9 يناير عام 2017، وهو أول نادٍ للسينما الأفريقية في القارة السمراء، ويهدف لفتح نوافذ للفيلم الأفريقي بإنشاء أفرع للنادى في الدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك في محافظات مصر المختلفة.