مسلح يفتح النار على مسيرة مؤيدة لـ"ترامب" في أوهايو الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، أنها تبحث عن رجل فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس دونالد ترامب، صباح أمس، عبر نافذ سيارته.

وتحقق الشرطة في هيلارد، إحدى ضواحي عاصمة كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، في إطلاق النار الذي ورد أنه وقع قبل الساعة 11 صباحا بقليل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

يُعتقد أن مطلق النار كان أحد المشاركين في العرض، لكن لم يتم القبض عليه بعد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وقالت أندريا ليتشفيلد، ضابط الإعلام في شرطة هيلارد، إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما.

وأكدت ليتشفيلد أنه لم يصب أحد في حادثة السبت، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول ما إذا كان أي شخص في السيارة التي تم إطلاق النار عليها.

أكد البيت الأبيض، أن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في التحسن، وحقق تقدما حقيقيا منذ تشخيصه.

وذكر بيان البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، أن "ترامب" انتهى من جرعته الثانية من "ريمديسيفير" دون مضاعفات، موضحا أنه لا يزال دون حمى، وكذلك الأوكسجين الإضافي، وبمستوى تشبع بين 96 و98% طوال اليوم.

نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وهو يعمل أثناء وجوده في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، في بيثيسدا بولاية ماريلاند، حيث تم احتجازه منذ يوم الجمعة الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي إحدى الصور ظهر "ترامب" وهو يجلس في نفس المكتب الذي نشر منه رسالة فيديو في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه يشعر "بتحسن كبير الآن".

ونشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي، اليوم، على حسابها في "تويتر"، صورة سرية لوالدها وهو يجلس في المستشفى ويقوم بتفقد ملفات كثيرة على مكتبه، وعلقت على الصورة بالقول "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين!".