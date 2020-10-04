محافظ كفر الشيخ: تلقينا 5000 طلب تصالح عبر منظومة الإنترنت

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين على استجابتهم المستمرة في التقدم للتصالح على مخالفات البناء، "الكل عاوز يلتزم ويستظل بالقانون"، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بأن يكون سعر المتر بـ50 جنيه في القرى.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة بها 9 مراكز تكنولوجية، ولكن تم إضافة 13 مركزا معلومات مرتبطين بالمراكز التكنولوجية، بالإضافة لوجود ماكينات دفع آلي.

وتابع، أنه تم التنسيق مع مديرية التعليم بالمحافظة، لفتح 88 مدرسة تكون مركز تكنولوجي مصغر في القرى، للتسهيل ومنع التجمعات على المراكز التكنولوجية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد نور الدين، على أن كفر الشيخ المحافظة الأولى التي يستطيع من خلالها المواطن الدخول على بوابة الخدمات الحكومية والمحليات، بالإضافة إلى التعامل على 44 خدمة منهم خدمة منظومة التصالح، موضحًا: "المواطن وهو قاعد في بيته يقدر يدخل على شبكة الإنترنت ويتعامل مع منظومة التصالح بطريقة سهلة".

وأشار، إلى أننا تلقينا حوالي 5000 طلب للتصالح على مخالفات البناء عبر منظومة الإنترنت، "يعني مش فقط تقديم المستندات أو كتابة الطلب ولكن بتجيله رسالة على الهاتف المحمول بالمطلوب في الـ25% بالنسبة للتصالح وبيدفعها بأحد وسائل الدفع الإلكترونية الفيزا أو ماستر عبر الشبكة، الموضوع كله مميكن وبيتم في 10 دقائق".

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التعامل على تلك الجزئية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية، مؤكدا أن استجابة الدولة بمد فترة التصالح لمدة شهر هي استجابة محمودة، لأن المواطنين كانوا مضغوطين والمراكز التكنولوجية لم تكن تستوعب كل أعداد المتقدمين.