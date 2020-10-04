"شوشة" يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي ويهنئ بانتصارات أكتوبر

استقبل محافظ شمال سيناء، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة "الفريق محمد العصار"، كما بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال لقائه متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة تحرص على تقديم كل الدعم لهم طوال فترة التدريب، على مدار شهر أكتوبر، من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واعتبر "شوشة" أن مثل هذه البرامج، التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر، لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار.

وأوضح نائب محافظ جنوب سيناء، اللواء هشام الخولي، خلال استقباله متدربي البرنامح الرئاسي، أنه تم وضع برنامج مكثف لهم داخل المحافظة، للتدريب العملي، ومعرفة جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة، سواء بالديوان العام أو مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

من ناحية أخرى، أرسل محافظ شمال سيناء برقية تهنئة إلى الرئيس "السيسي"، بمناسبة انتصارات أكتوبر، جاء فيها: "نيابة عن القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل بشمال سيناء، أتقدم بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر المجيد".

وأضاف المحافظ: "إن قواتنا المسلحة سطرت أروع البطولات في السادس من أكتوبر، حتى تحقق لها الانتصار العظيم"، كما قدم المحافظ التهنئة إلى أهالي شمال سيناء بهذه المناسبة.